فيديو: يونس الميموني
أكد زهير ماكور، القنصل الفخري لدولة ألمانيا في جهة الشمال، أمس الاثنين، في طنجة، أن القنصلية تقوم بمهام متعددة، بينها تسليم جواز سفر بديل، من أجل الرجوع إلى ألمانيا، في حالة الضياع، وكذا تسليم الشهادات الإدارية للزواج، والمصادقة على النسخ.
وقال ماكور لـ”اليوم24″ إن القنصلية الفخرية، لا يقتصر دورها في تسليم الوثائق الإداية، بل يتجلى، أيضا، في تقديم الإرشادات للمواطنين المغاربة، الذين يتعاملون مع ألمانيا، وكذا المغاربة المقيمين في الخارج.
وفي السياق ذاته، أوضحت مروة الصوري مساعدة القنصل الفخري لجمهورية ألمانيا، أن القنصلية تستقبل الطلبات، أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية الفخرية الألمانية تفتح مقرها في طنجة.. والقنصل: هدفنا تسهيل الوثائق الإدارية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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