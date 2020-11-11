شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 5.7 مليون والوفيات 162.8ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم الثلاثاء إنها سجلت 25012 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و201 وفاة. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات في البرازيل بلغ خمسة ملايين و700044 بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.

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