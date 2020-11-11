شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 232 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة مقارنة مع 221 إصابة و12 وفاة أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها و6394 حالة وفاة".

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