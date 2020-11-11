شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: فضح فساد الاقتراع الليلة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الثلاثاء/الأربعاء إنه سيتم فضح "فساد الاقتراع" الليلة. وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيتم فضح فساد الاقتراع الليلة الساعة التاسعة مساء مع شون هانيتي على فوكس نيوز". ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وسائل الإعلام الكبرى في البلاد، والتي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بادين بالرئاسة. ويزعم ترامب حدوث تزوير دون تقديم دليل حتى الآن.

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