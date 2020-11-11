شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يقتنصون نورث كارولينا في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

فاز السيناتور الجمهوري توم تيليس بإعادة انتخابه في ولاية نورث كارولينا بعد أن أقر منافسه الديمقراطي كال كانينجهام بهزيمته أمس الثلاثاء، مما يمنح الحزب الجمهوري فرصة أكبر للاحتفاظ بالأغلبية في المجلس، وهو الغرفة العليا الأكثر أهمية بالكونجرس الأمريكي.

ويمنح فوز تيليس الجمهوريين 49 مقعدا في مجلس الشيوخ. وهناك مرشح جمهوري آخر تعد حظوظه الأفضل للفوز بإعادة انتخابه في ألاسكا.

وإذا انتهت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ إلى 50-50 مقعدا بين الحزبين، فإن كامالا هاريس ، نائبة الرئيس المنتخب، يمكنها أن تدلي بصوت يكسر التعادل للديمقراطيين.

ويتمتع مجلس الشيوخ بسلطات هائلة لتأكيد تعيين القضاة ومسؤولي الحكومة، مما يجعل الأغلبية في ذلك المجلس نقطة رئيسية للنفوذ في النظام السياسي.