شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يقتنصون نورث كارولينا في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
ويمنح فوز تيليس الجمهوريين 49 مقعدا في مجلس الشيوخ. وهناك مرشح جمهوري آخر تعد حظوظه الأفضل للفوز بإعادة انتخابه في ألاسكا.
وإذا انتهت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ إلى 50-50 مقعدا بين الحزبين، فإن كامالا هاريس ، نائبة الرئيس المنتخب، يمكنها أن تدلي بصوت يكسر التعادل للديمقراطيين.
ويتمتع مجلس الشيوخ بسلطات هائلة لتأكيد تعيين القضاة ومسؤولي الحكومة، مما يجعل الأغلبية في ذلك المجلس نقطة رئيسية للنفوذ في النظام السياسي.
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