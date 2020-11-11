شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية عسكرية غرب الأنبار لملاحقة فلول «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق أمس الثلاثاء انطلاق عملية أمنية موسعة، مشتركة بين الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري، تستهدف مناطق عدة مهمة في صحراء غرب الأنبار لتطهيرها بالكامل.

وقال قائد عمليات قطاع الأنبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان أورده موقع «السومرية نيوز»، إن عملية موسعة كبرى انطلقت صباح اليوم (أمس الثلاثاء) تتركز على 14 محورا رئيسيا في صحراء غرب الأنبار بمشاركة الجيش متمثلا في قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، وكذلك ألوية الحشد الشعبي، بالإضافة للحشد العشائري وكافة المديريات الساندة في هيئة الحشد.

وأضاف إن العملية سوف تستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار لتفتيشها وملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية الموجودة في تلك المناطق.

وتسعى القوات العراقية إلى بسط الأمن في أرجاء محافظة الأنبار من خلال عمليات مشتركة بدعم من طيران الجيش العراقي لملاحقة فلول داعش المتخفين في أودية الصحراء الغربية في المحافظة.