شكرا لقرائتكم خبر عن التدخلات التركية خطر على أمن واستقرار العالم والان نبدء بالتفاصيل

حذر خبراء ودبلوماسيون من أن الرئيس التركي أردوغان أصبح يمثل بسياساته الإرهابية خطرا كبيرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، على نحو يتطلب تدخلا أمميا عاجلا؛ لتفعيل مواثيق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛ لردعه ونظام حكمه الذي يعد الداعم الأول للإرهاب في العالم وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وانتهاك سيادتها وسرقة ونهب خيراتها ومواردها واحتلال أراضيها بالقوة.

وطالبوا بالإسراع إلى تقديم أردوغان للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته؛ جراء ما يرتكبه من جرائم ورعايته للإرهاب وقتل الأبرياء وترويع الآمنين ونشر الإرهاب والتطرف في عدد من الدول العربية والعالم وممارساته الإجرامية والإرهابية ودعمه لجماعات الإرهاب والتطرف وممارساته الديكتاتورية ضد شعبه ومعارضيه والتي تتطلب جميعها موقفا دوليا حازما وسريعا.

تركيا تنتهك

وقال أستاذ القانون الدولي د. أيمن سلامة: تركيا تنتهك القوانين والمواثيق الدولية منذ عقود، وتلجأ لدبلوماسية البوارج الحربية في بحر إيجه والبحر المتوسط منتهكة الحقوق الدولية للدول، والمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة حددت الوسائل والطرق السلمية التي يجب أن تنتهجها الدول لتسوية نزاعاتها، وهذه الخروقات الفظيعة التي تفردت بها تركيا عن سائر الدول لم تسبقها دولة.

وشدد على أنه عند الحديث عن العدوان المسلح الغاشم التركي على سوريا والعراق والزعم بأن تركيا تدافع عن النفس استباقيا، تدحضه كافة المواثيق والمبادئ والقواعد القانونية في هذا الصدد، وشتان ما بين الدفاع الاستباقي عن النفس والاحتلال العسكري الغاشم لأقاليم الدول المستقلة.

وتابع سلامة: التدخلات التركية في سوريا وليبيا والعراق والصومال وحتى في اليمن لا يعوزها تأصيل أو تدليل إلى جانب الدعاية التحريضية الهدامة ضد سيادات الدول واستقلالها ورموز هذه الدول.

الشرق الأوسط

من جانبه، قال السفير عبدالرحمن صلاح الدين سفير مصر السابق لدى تركيا: إن أمن الشرق الأوسط مر بتقلبات عديدة خلال الأعوام العشرة الماضية، ولعبت تركيا فيها دورا مهما يستحق الدراسة والخروج بدروس مستفادة.

لافتا إلى أن أردوغان اعتقد أن الربيع العربي سيوفر له قيادة المنطقة عن طريق وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم في دول المنطقة، وكان أمامه النموذج الواضح في مصر وتونس، مشيرا إلى أنه تصور أن وصول هذه الجماعات للحكم وخاصة في مصر سيمكنه من قيادة المنطقة.

وتابع السفير: وبالتالي بدأ يتدخل بالقوة العسكرية في الدول بدلا من القوة الناعمة التي كان يلجأ إليها مثل اتفاقيات التجارة والسياحة والمسلسلات التركية، حيث احتل مناطق في سوريا والعراق وأصبح يزعم «أنها حدود بلاده».

وأضاف: هذا التدخل العسكري بدأ يتجاوز حدوده المباشرة والمجاورة وانتقل إلى ليبيا، وبعد فشل خططه كشف عن الوجه القبيح وأنه لا يمول فقط جماعات تهدد أمن الدول بل ينقل مرتزقة أجانب ويدربهم ويسلحهم، بالاشتراك مع دول أخرى، من سوريا إلى مسارح عمليات أخرى مثل ليبيا وإقليم «ناجورنو كاراباخ» لينتقلوا من هذه المناطق وينشروا الفوضى والإرهاب في مناطق أخرى، حيث بدأنا نرى انتقالهم إلى جنوب ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء ووسط وغرب أفريقيا.

وقال إن نظرية «صفر مشاكل» مع الدول التي كان يتحدث عنها أردوغان تحولت إلى «صفر أصدقاء»، وأصبحت كل الدول المحيطة بتركيا في حالة ما يقرب من الحرب وخاصة بعد اكتشافات الغاز.

وشدد على ضرورة أن تفهم تركيا أنها لا يمكن أن تستمر في نفس السياسية وتنعم في الوقت ذاته بعلاقات طيبة مع الإقليم المحيط بها، مؤكدا أن هذه الرسالة وصلت لتركيا بشكل واضح.

أوهام أنقرة

وطالب الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. كرم سعيد، بمزيد من التكامل مع الدول الإقليمية من أجل وقف التدخل التركي في دول المنطقة، وعودة حزب العدالة والتنمية إلى رشده بعيدا عن الأطماع التوسعية والبعد عن استنساخ التجربة العثمانية.

ولفت إلى أن تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة لم تحدث كما كان يأمل النظام التركي، رغم ما حققته حركة النهضة التونسية، وكذلك الموقف المصري الشعبي والسياسي الذي كان حائط صد أفشل المخطط التركي في 2013، بينما لا يزال مستمرا في دعم جماعة الإخوان الإرهابية وفتح قنوات دعائية لهم بغرض تعزيز حالة الانقسام في المجتمع المصري.

وألمح إلى استغلال أنقرة تصريحات الرئيس الفرنسي ودعوات تيارات الإسلام السياسي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بمحاولة إغراق الأسواق العربية بالبضائع التركية.

وقال إن انعكاسات التدخل التركي في إقليم الشرق الأوسط كان له تداعيات سلبية، بدأ باستغلال القضية الفلسطينية مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وما شهدناه في منتدى دافوس وانسحاب رئيس الوزراء التركي -آنذاك- أردوغان اعتراضا على مدة الخطابات وليس انتصارا للقضية الفلسطينية.

وأردف قائلا: إن أنقرة استغلت إعلان إدارة البيت الأبيض بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، بشكل دعائي لم يمس الأرض بقرارات أو فعل معارض، وما سبقه من مغازلة تيارات الإسلام السياسي خلال ثورات الربيع العربي من أجل الزعامة وريادة الإقليم العربي واستعادة الموروث العثماني.

دعم المتشددين

وأشار إلى دعم النظام التركي للجماعات المتشددة في ليبيا واليمن ومصر وتونس وغيرها من الدول العربية، وتوثيق التعاون مع الدول المنبوذة مثل إيران وقطر رغم القضايا الخلافية والصراع التاريخي بينهم، من أجل الاتفاق على تقسيم المنطقة بالطائفية والمصالح.

وأوضح أن تلك الآليات سعت من خلالها أنقرة لتعزيز تدخلها في المنطقة ما انعكس على الأمن القومي العربي من خلال سياسة النظام التركي التوسعية ومحاولة استعادة الإرث العثماني، ما ظهر من خلال تصريحات أردوغان حول «الحدود العاطفية التركية»، ليشمل بها دولا ذات سيادة.

وأكد أن النظام التركي يسعى إلى تعزيز الوجود في المنطقة بمنصب القيادة، دون حساب قدرات ومكانة دول الجوار من قوى إقليمية كبرى مثل السعودية ومصر، مشيرا إلى مطامع النظام التركي في مصادر الطاقة لافتقارها لتلك المصادر، وهو ما ظهر عقب الاكتشافات النفطية والغاز شرقي المتوسط.

وأضاف إن تركيا سعت إلى تصدير «السياسة الصلبة» في شرق المتوسط، والطعن على عملية تعيين الحدود البحرية، وتصدير البوارج الحربية، وتوقيع الاتفاقيات التي تخالف المواثيق القانونية، إلا أنها لم تحقق المرجو من كل تلك المساعي لتتراجع عن موقفها بسبب صلابة الموقف السياسي المصري.

وحذر من خطورة المحاولات التركية في تحقيق الانقسام العربي عبر تعزيز وجودها في السودان واليمن وزيارات مسؤوليها إلى العديد من الدول الأفريقية، مما لا ينفصل عن محاولات التحكم في الإقليم.

خطر داهم

وأكد رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية والكاتب السياسي علي حسن، أن الرئيس التركي أصبح بسياساته الإرهابية يمثل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي على نحو يتطلب تدخلا أمميا لتفعيل مواثيق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة؛ لردع إرهابه الذي بات يمثل هو نفسه خطرا داهما على تركيا في ضوء ما يمارسه من ديكتاتورية وقمع ضد معارضيه ومنع الصحافة والإعلام من القيام بدورهما بحرية ومهنية، حيث زج بالآلاف منهم في السجون، فضلا عما لحق من أضرار جسيمة بالاقتصاد التركي والليرة التي تنهار بصورة يومية أمام الدولار الأمريكي، إضافة إلى المقاطعة الشعبية لمنتجاته خليجيا وعربيا، إلى جانب حالة الاخفاقات على كافة المستويات في الداخل التركي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا.

ممارسات أردوغان

وحذر من تفاقم ممارسات أردوغان ونظام حكمه الذي يعد الداعم الأول للإرهاب في العالم ويضرب عرض الحائط بسائر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، فضلا عن تدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وانتهاك سيادتها وسرقة ونهب خيراتها ومواردها واحتلال أراضيها بالقوة وهو ما أسفر عن تهجير الملايين خارج أوطانهم جراء تلك الممارسات الإجرامية التركية على نحو أحدث جرحا عميقا في مسيرة العلاقات التركية الدولية بصفة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط والأقطار العربية بصفة خاصة.

وأضاف: لعبت تركيا دورا خطيرا في سوريا والعراق عبر احتلالها أجزاء من أراضيهما دون أي مسوغ مشروع وأرسلت إلى كلا البلدين مجموعات من أخطر عناصر الإرهاب في العالم سواء من تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وسمحت لهم بالتنقل إلى كلا البلدين عبر أراضيها.

زعزعة الأمن

وأشار إلى أن تركيا عملت أيضا على نقل عناصر إرهابية إلى مدينة «طرابلس» الليبية؛ لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وعرقلة سائر جهود التسوية السلمية بين الأطراف المتنازعة فيها ونقل السلاح إلى تلك الميلشيات الإرهابية بالمخالفة للقرارات الأممية بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والعمل على سرقة أجزاء من خيرات الشعب الليبي وثرواته.

وشدد على أن تركيا لم تدخر جهدا في مد أياديها الآثمة إلى الصومال واليمن لتأجيج النيران والفتن في كلا البلدين وإمداد عناصر إرهابية موالية لها بالسلاح والعتاد لعرقلة عودة الاستقرار إلى ربوع البلدين.

وقال حسن إن الدور التركي لم يقف عند هذا الحد بل امتد إجرام النظام التركي إلى الهند للعمل على تأجيج الصراع المذهبي فيها بما يؤثر على قدرات الهند الاقتصادية وثقلها الاستراتيجي بما يتيح لتركيا مساحة أكبر للتمدد وبسط النفوذ في منطقة جنوب آسيا.

وأضاف: دخلت تركيا مؤخرا طرفا أساسيا في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ففي الوقت الذي تتطلع فيه العديد من دول العالم لحل سلمي سياسي لتلك الأزمة، أعلنت على لسان أردوغان استعدادها لتقديم كافة سبل الدعم بما في ذلك الدعم العسكري لأذربيجان في مواجهة أرمينيا على نحو زاد الأمر اشتعالا وحدة وتوترا جعل آلاف المرتزقة يتوجهون من سوريا إلى أذربيجان للحرب معها.

منابر الإرهاب

وأشار إلى أن أردوغان أولى اهتماما خاصا باستخدام وسائل الإعلام واستجلاب العناصر الإرهابية الفارة من العدالة في بلدانها لاعتلاء تلك المنابر التي سميت بمنابر الإرهاب لتنشر الأكاذيب والافتراءات وادعاء الدعوات إلى الإصلاح والتي هي في حقيقتها دعوات لنشر الفوضى وهدم الدول.

وأكد أنه كان من أسوأ ما فعله أردوغان المنتمي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المصنفة في الغالبية العظمى من دول العالم بالإرهابية، أنه يرتدي عباءة الدين في كل ما يقوم به من جرائم من نتاجها قتل الأبرياء وتهجير الملايين خارج أوطانهم وتشريدهم واحتلال أراضي الدول الأخرى بالقوة ونهب ثرواتها، مدعيا أنه يقوم بذلك باسم الدين ليضرب بذلك النموذج الأسوأ في الإساءة إلى دين الإسلام السمح، متوهما بذلك أنه يحاول إحياء ما يسمى بالخلافة العثمانية بشكل جديد من أشكال الاحتلال.

تعقب المعارضين

ولفت إلى أن أردوغان سعى إلى استخدام بعثاته الدبلوماسية في الخارج لتنفيذ عمليات تعقب لمعارضيه بقصد اختطافهم أو استعادتهم قسريا أو تصفيتهم وهو ما أدى إلى قيام العديد من دول العالم بتوجيه اتهامات عبر سلطاتها القضائية بحق دبلوماسيين أتراك بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه ثبت بما لا يدع للشك مجالا أن نجله «بلال أردوغان» متورط في الاستيلاء على النفط في كل من سوريا والعراق وليبيا وبيعه لحسابه، كما يستغل أذرع العمل الإغاثي لتجنيد الفقراء في هذه الدول للعمل وفقا للأجندات التركية واستخدامهم لتنفيذ أجندات تركية لزعزعة الاستقرار في بلدانهم.

وقال إن أردوغان تورط في القيام بممارسات غير مشروعة تتعلق بأعمال تنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الإقليمية لكل من قبرص واليونان، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية، كما يقوم بابتزاز الاتحاد الأوروبي مستغلا ورقة اللاجئين السوريين وذلك بتهديده لهم بإغراق بلدانهم بهؤلاء اللاجئين حال عدم استجابتهم لمنحه الأموال التي يطلبها والتي تقدر بمليارات الدولارات.