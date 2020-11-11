بايدن: اميركا «عادت» على الساحة الدولية

اعلن الرئيس المنتخب جو بايدن الثلاثاء ان اميركا "عادت" على الساحة الدولية، مبديا "الثقة" بقدرته على استعادة "الاحترام" الدولي لبلاده.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون إنه تحدث هاتفيا الى ستة من قادة الدول و"ابلغتهم أن اميركا عادت ولم تعد اميركا الوحيدة"، لافتا الى ان ردهم اتسم "بالحماسة (...) وانا واثق تاليا بأننا سننجح في استعادة الاحترام الذي كانت اميركا تتمتع به سابقا".

واكد بايدن أنه "يتطلع" الى التحدث مع دونالد ترامب الذي يصر على عدم الاقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وردا على سؤال لصحافية عما يمكن أن يقوله لترامب إذا كان الاخير يتابع مؤتمره الصحافي، قال بايدن مبتسما ومتطلعا الى الكاميرا "سيدي الرئيس، اتطلع الى التحادث معك".

وقلّل الرئيس الأميركي المنتخب من أهمية رفض إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التعاون في التحضير لانتقال السلطة الى إدارة جديدة بعد خسارة الأخير للانتخابات الرئاسية.

ومن مدينته ويليمنغتون في ولاية ديلاوير قال بايدن للصحافيين "عدم وجود نية لديهم للإقرار بفوزنا لا يؤثر كثيرا في هذه المرحلة على تخطيطنا".