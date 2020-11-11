مقتل 12 إرهابيا في عمليتين منفصلتين للجيش الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، مساء الثلاثاء، مقتل 12 إرهابيا وإصابة 3 آخرين وتحرير بلدة في عمليتين منفصلتين، جنوبي ووسط البلاد.

وقال بيان للجيش، حررت القوات الحكومية منطقة (لبي-دلي) قرب طوسمريب وسط البلاد في عملية عسكرية جرت مساء الثلاثاء " .



وأضاف البيان "أن القوات تمكنت من تصفية نحو 10 مسلحا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وشارك في هذه العملية قوات مشتركة من مختلف قطاعات الجيش الصومالي والقوات الجيبوتية العاملة ضمن أميصوم وفق البيان.

وشنت القوات العملية على المنطقة المحررة من عدة جهات وتأتي هذه العملية ضمن إطار حملة واسعة ضد الإرهابيين تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي.

وفي سياق متصل، قتل الجيش الصومالي، قياديين اثنين من الشباب فيما أصيب 3عناصر أخرى خلال عملية أمنية في منطقة بارسنغوني محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

ونقل موقع إذاعة صوت الجيش الحكومي تصريحات لقائد الوحدة 11 من الجيش العقيد عدو محمد سهل الذي قاد هذه العملية .

وقال العقيد عدو "إن القوات قتلت خلال العملية قياديين اثنين وجرح ثلاثة آخرين، وكان القياديان مسؤولي التنظيم الإرهابي للعمليات العسكرية في المحافظة ويدعى أحدهم عبدي إبراهيم سليمان".

وضاعف الجيش الصومالي عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية على صعيد جميع الجبهات جنوبا ووسطا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكبحها قبيل الانتخابات الصومالية العامة.