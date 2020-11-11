السعودية تبحث مع مبعوث أمريكا لإيران مواجهة التهديدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، "بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت إبرامز التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي".

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في وقت سابق الثلاثاء، إن إدارة الرئيس ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران حتى موعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، متوقعا أنه سيكون من العسير على الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015.

وأضاف إبرامز: "لا يهم من سيكون الرئيس في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل بمعني أنه سيكون هناك مفاوضات مع إيران على كل حال"، مرددا موقف إدارة ترامب بأن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية ليست نهائية حتى يتم التصديق عليها رسميا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية العام 2018 ، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، التي ردت بالتخلي بشكل علني عن القيود النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق.