عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المتحدثة باسم البيت الأبيض: الانتخابات لم تنته بعد

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، الثلاثاء، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تنته بعد، فنحن نحارب من أجل حقوق جميع الأمريكيين، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها إدارة ترامب للطعن في النتائج الأولية للانتخابات.



وأضافت ماكناني خلال حديثها للصحفيين، أن فريق ترامب بدأ الحصول على ”أعداد الأصوات الدقيقة والصادقة .. نحن نحارب من أجل حقوق جميع الأمريكيين، الذين يريدون أن يكون لديهم إيمان وثقة ليس بهذه الانتخابات وحسب، بل بالانتخابات القادمة أيضا“.

وقالت إن هناك ”حزبا واحدا في أمريكا يعارض هويات المصوتين الشخصية، حزب واحد فقط يعارض التحقق من التواقيع، والجنسية ومكان السكن والمؤهلات، ويحاول إبقاء المراقبين خارج غرف عد الأصوات، وهذا الحزب هو الحزب الديمقراطي“.

وأوضحت، أن مراقبي التصويت في فيلادلفيا الذين لديهم إذن قانوني لأن يكونوا هناك ليراقبوا فرز الأصوات، منعوا من مراقبة عد وفرز الأصوات، وتم وضع مراقبي التصويت في بنسلفانيا خلف حواجز، وكانوا على بعد عدة أقدام من عملية الفرز.

وتأتي تصريحات ماكناني، بالتزامن مع تصريحات مماثلة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيها إن إن هناك أصواتا لم يتم إحصاؤها بعد في الانتخابات الأمريكية ستحسم الفوز لترامب.

وتحدث بومبيو عن انتقال سلس للسلطة إلى إدارة ترامب الثانية، قائلا ”إن انتقال السلطة ضروري لتأكيد أن وزارة الخارجية تقوم بمهامها اليوم، وناجحة في عملها اليوم، وناجحة مع الرئيس، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، الذي سيكون ناجحا أيضا“.