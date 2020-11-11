عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميركل تهنئ بايدن.. اتفاق على تعاون عابر للأطلسي

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

الخليج 365

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع جو بايدن، لتهنئته بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأعلنت المستشارية الألمانية، أن ميركل تمنت "تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة"، خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن زايبرت، في بيان مقتضب، إن ميركل و"الرئيس الأمريكي المنتخب توافقا على أن التعاون العابر للأطلسي يرتدي أهمية كبرى نظراً إلى التحديات العالمية الكثيرة".

ووجهت ميركل أيضا التهنئةإلى نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس.

وطبع التوتر العلاقات بين ميركل والرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تعامل مع ألمانيا ككبش فداء في قضايا الاقتصاد والدفاع.

وسبق أن كتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن "الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ مما كانت مع دونالد ترامب"، مبدية ثقتها بأن ميركل "تتطلع إلى مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض".

وكان مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز والذي تنفذه برلين مع روسيا ويهدد بمنافسة الغاز الطبيعي الأمريكي في أوروبا، أبرز الملفات الخلافية بين برلين وواشنطن أثناء الفترة الأولى للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.