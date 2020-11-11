كورونا عربياً: منحنى الإصابات يواصل الانخفاض.. ودولة تتجاوز نصف مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

في الوقت الذي واصل فيه منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد انخفاضه في الدول العربية، يوم أمس الإثنين، بعد إصابة 19 ألفاً و335 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و359 ألفاً و743 إصابة مؤكدة، شهد منحنى الوفيات هبوطاً لافتاً، حيث حصد الوباء أرواح 344 شخصاً جديداً، بفارق 268 حالة عن أمس الأول، لتصل حصيلة الضحايا إلى 40 ألفاً و805 حالات وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وجاوز العراق عتبة نصف مليون إصابة، بعد تسجيل 3 آلاف و184 حالة جديدة، بلغ معها الإجمالي 501 ألفاً و733 إصابة مؤكدة، في حين وصل عدد الضحايا إلى 11 ألفاً و380 حالة وفاة، بعدما أودى "كوفيد-19" بحياة 53 شخصاً جديداً، علماً بأن العراق يأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد إصابات ووفيات كورونا، بنسبة 21.2% و27.9% على الترتيب.

وبات الأردن، الذي يسجّل منحنى إصاباته قفزات لافتة منذ أوائل الشهر الفائت، في المرتبة الثامنة من حيث الأعلى في حصيلة إصابات الوباء عربياً، بعد تسجيل 5 آلاف و665 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى 114 ألفاً 986 إصابة مؤكدة، ليتجاوز بذلك مصر التي باتت في المرتبة التاسعة، بعدد إصابات بلغ 109 آلاف و422 حالة، علماً بأن مصر تأتي في المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد الوفيات، فيما الأردن يحتل المرتبة الثامنة بين الدول العربية الأعلى في وفيات كوفيد-19.

ولم تُعلن وزارة الصحة في دولة واحدة هي جزر القمر عن إصابات أو وفيات جديدة بـ"كوفيد-19"، يوم أمس، التاسع من نوفمبر الجاري.