تونس وكندا تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)
بحث وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الثلاثاء، مع سفير كندا لدى تونس، باتريس كوزينو، أوجه التعاون المستقبلية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وتدعيم القدرات لمكافحة التطرف العنيف والعنف ضد المرأة والطفولة.
واستعرض الجانبان، بحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، مجالات التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين، خاصة في مجال شرطة الجوار، من خلال إرسال بعض المراكز الأمنية النموذجية.
وثمن شرف الدين، المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين، مؤكدًا العمل على إرساء إطار مؤسساتي من خلال صياغة اتفاقية تعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة والجريمة المنظمة.
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