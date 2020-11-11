موسكو تسجل 73 وفاة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو يوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية سجلت 73 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير، في ارتفاع لمعدل الوفيات بالمدينة مقارنة بالأمس، حيث سجلت 68 حالة وفاة.
وأشارت بيانات المركز، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7502.
يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 481 ألف حالة من أصل مليون و817 ألفا في عموم البلاد.
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تشديد القيود في العاصمة لمنع انتشار الفيروس، حيث تستمر أعداد المصابين الجدد بالارتفاع مجددا منذ سبتمبر الماضي.
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