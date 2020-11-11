خطأ فني تسبب بظهور اسم ترامب في تهنئة جونسون لبايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي)

ألقت الحكومة البريطانية باللائمة على "خطأ فني" في ظهور اسم "ترامب" بلون خافت في خلفية تغريدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون يهنئ فيها جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على التناقض بينما قال موقع "غويدو فوكس" إن الرسالة تضمنت أيضاً عبارة "فترة رئاسية ثانية" مدمجة فيها.

وقال مسؤولون بريطانيون إن رسالتين تم إعدادهما قبل أن تُعرف النتيجة.

وأضافوا أن الرسالة البديلة "تداخلت" مع الرسالة الأخرى بالخطأ.

وكان جونسون قد نشر الرسالة على تويتر يوم السبت بعد أن أعلنت شبكات التلفزة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان أن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن هو الفائز.

ويرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب القبول بنتيجة الانتخابات ويقدم سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات معينة متحدياً النتائج.

وقد جاء في رسالة رئيس الوزراء البريطاني: "تهانينا لجو بايدن على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة ولكامالا هاريس على إنجازها التاريخي".

وتمضي الرسالة قائلة: "إن الولايات المتحدة هي أهم حليف لنا وأنا أتطلع للعمل معاً عن قرب على أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والأمن".

لكنه بدا أن الرسالة تحمل آثار رسالة مختلفة تشير إلى ترامب، الذي شغل منصب الرئاسة منذ العام 2017.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "كما يمكن أن تتوقعوا، تم تحضير بيانين مسبقاً استجابة لنتيجة هذه الانتخابات التي كانت متقاربة جداً".

وأضاف قائلاً: "إن معنى وجود خطأ فني هو أن أجزاء من الرسالة البديلة أدمجت في خلفية البيان".

وقال وزراء بريطانيون إنهم متحمسون للعمل مع بايدن حول قضايا من قبيل التغير المناخي والتجارة بينما قال جونسون إن "ما يجمعه" هو و الرئيس المنتخب "أكثر بكثير مما يفرقهما".

وسعى فريق بايدن خلال الأيام الأخيرة إلى التقليل من أهمية التوترات القائمة بشأن دور جونسون في البريكست وتعليقات سابقة له حول الرئيس ترامب وسلفه باراك أوباما.

وقد أكد بايدن، المعروف بمعارضته لموضوع البريكست، على أن الحفاظ على السلام في إيرلندا الشمالية هو موضوع في غاية الأهمية في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فترة ما بعد البريكست.