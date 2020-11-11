دميتري بوليانسكي: رفض منح تأشيرات أمريكية لخبراء روس لعبة تافهة

علق دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، على رفض واشنطن إصدار تأشيرات لخبراء من روسيا ودول أخرى، للمشاركة في أعمال هيئة نزع السلاح الأممية.

و وصف بوليانسكي، في كلمته أمام اللجنة الأولى للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة "آلية نزع

السلاح"، هذا التصرف الأمريكي بالتافه وغير اللائق، وفقا لروسيا اليوم.

وعبر عن أسفه لأن عمل إحدى الركائز الأساسية لآلية نزع السلاح قد تعطل منذ عامين.

وأضاف أن السبب في ذلك هو استمرار واشنطن في تسييس قضايا

نزع السلاح ومحاولاتها بدلا من ذلك الضغط بشكل فظ على وفود لا تعجبها.

وأشار بوليانسكي، إلى أن السلطات الأمريكية لم تصدر منذ سنوات تأشيرات لكبار خبراء الوفد الروسي، ووفود عدد من الدول.

وشدد على أن واشنطن بتصرفها هذا، "تنتهك بشكل صارخ التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 وتتجاهل عددا من البنود الرئيسية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".