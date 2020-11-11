تركيا.. تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أشارت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم الثلاثاء، إلى أن حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا تجاوزت الـ11 ألف شخص، وبلغت 11059 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 87حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أواخر أبريل الماضي، وفقا لروسيا اليوم.
وسجلت تركيا الثلاثاء 2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 399 ألفا و360 حالة.
وبلغ عدد المرضى بحالة حرجة 3001، بينما تعافى من الفيروس 2215 مصابا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 342 ألفا و501 شخص.
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