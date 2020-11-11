ميركل لبايدن: أتمنى تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، التهنئة خلال مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

و قالت ميركل، أنها تتمنى "تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة"، بحسب ما أعلنت المستشارية، وفقا لقناة الغد.

وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن زايبرت في بيان مقتضب أن ميركل و "الرئيس الأمريكي المنتخب توافقا على أن التعاون العابر للأطلسي يرتدي أهمية كبرى نظراً إلى التحديات العالمية الكثيرة".