ميركل لبايدن: أتمنى تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، التهنئة خلال مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
و قالت ميركل، أنها تتمنى "تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة"، بحسب ما أعلنت المستشارية، وفقا لقناة الغد.
وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن زايبرت في بيان مقتضب أن ميركل و "الرئيس الأمريكي المنتخب توافقا على أن التعاون العابر للأطلسي يرتدي أهمية كبرى نظراً إلى التحديات العالمية الكثيرة".
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