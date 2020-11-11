جونسون يؤكد لبايدن التزامه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين

ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية أنه في اتصال بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشح الديمقراطي جو بايدن، أكد الجانبان على التزامهما بالعلاقة الوثيقة والمستدامة بين البلدين، وجدد جونسون تهانيه لبادينونائبته كامالا هاريس على "إنجازها التاريخي"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ولفتت إلى أن "جونسون وبايدن، استعرضا العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين،وجددا التزامهما بالبناء على هذه الشراكة في السنوات المقبلة، في مجالات التجارة والأمن وحلف الناتو".
كما أعرب جونسون عن تطلعه إلى العمل مع بايدن على أولوياتهما المشتركة من معالجة تغير المناخ إلى تعزيز الديمقراطية وإعادة البناء بعد فيروس كورونا.
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