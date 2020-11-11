تسجيل 472 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فى بيانات صادرة عنها أن عدد وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد فى البلاد ارتفع بواقع 472 خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 551 حالة أمس الاثنين، وفقا لقناة بي.إف.إم

التلفزيونية الفرنسية.

وأضافت أن عدد الموجودين بالمستشفيات للعلاج من كوفيد-19 بلغ نحو 31477 مريضا فى فرنسا، بينهم 3168 أُدخلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لرويترز.

وسجلت أوروبا أكثر من 300 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات السلطات الصحية. وتعد أوروبا المنطقة الثانية في العالم الأكثر تضررا من الجائحة من حيث عدد الوفيات، مع تسجيلها 300,688 وفاة، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 408,841 وفاة.