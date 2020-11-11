أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فى بيانات صادرة عنها أن عدد وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد فى البلاد ارتفع بواقع 472 خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 551 حالة أمس الاثنين، وفقا لقناة بي.إف.إمالتلفزيونية الفرنسية.
وأضافت أن عدد الموجودين بالمستشفيات للعلاج من كوفيد-19 بلغ نحو 31477 مريضا فى فرنسا، بينهم 3168 أُدخلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لرويترز.
وسجلت أوروبا أكثر من 300 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات السلطات الصحية. وتعد أوروبا المنطقة الثانية في العالم الأكثر تضررا من الجائحة من حيث عدد الوفيات، مع تسجيلها 300,688 وفاة، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 408,841 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 472 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.