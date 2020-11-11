روسيا تكرم اسمي الطيارين اللذين قتلا بحادث إسقاط أذربيجان

كرّمت روسيا اسمي الطيارين اللذين قتلا بحادث إسقاط أذربيجان بالخطأ مروحية "مي-24" روسية فوق أرمينيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأثناء اجتماع مع قادة وزارة الدفاع الروسية وبعض الأجهزة الفدرالية وقطاع الصناعات الحربية، قال بوتين: "يوم أمس، أسفر حادث مأساوي عنمصرع رفيقينا الطيارين اللذين خدما في قاعدتنا بأرمينيا، وهما قائد المروحية الرائد يوري إيشوك، والملازم ثان رومان فيدين".
ودعا بوتين الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيدين، متمنيا الشفاءالعاجل لملاح المروحية المصاب بجراح خطيرة جراء الحادث.
كما وجه الرئيس الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو، بصرف التعويضات المالية اللازمة لذوي الطيارين.
وأعربت أذربيجان على مختلف المستويات، وعلى لسان رئيسها إلهام علييف عن اعتذارها لروسيا، وتعهدت بتعويض الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث وإطلاع الجانب الروسي على سير التحقيق المثار في الحادث.
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