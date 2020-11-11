تدريب مصري بحريني لمواجهة التهديدات

في ظل تنفيذ القوات البحرية المصـرية والبحرينية، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك أحد لنشات الصواريخ من طراز «سليمان عزت» مع السفينة البحرينية «الزبارة»، في إطار خطة القوات المسلحة المصرية في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات العملياتية، أوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان، أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، بواسطة اللنشات السـريعة المعادية، والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة.



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