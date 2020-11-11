أركتيكا النووية تنطلق على طول ممر الملاحة الشمالي

ستبدأ «أركتيكا» أقوى كاسحة جليد روسية، تعمل بالطاقة النووية في العالم، الإبحار على طول ممر الملاحة الشمالي في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال رئيس شركة «روس آتوم» الحكومية أليكسي ليكاتشيف، في رسالة فيديو للعاملين في الصناعة النووية الروسية، إن «كاسحة الجليد «أركتيكا» دخلت في الخدمة بشكل رسمي في 21 أكتوبر الماضي، حيث تم رفع العلم الوطني عليها، وفي نهاية هذا الأسبوع ستنطلق كاسحة الجليد في رحلتها الأولى على طول طريق بحر الشمال».

وتم بناء كاسحة الجليد «أركتيكا»، التي تعد الأكبر والأقوى في العالم، ضمن المشروع 22220،وتصميها في نوفمبر 2013، وتم إطلاقها في يونيو 2016، وبالإضافة لهذه الكاسحة تخطط روسيا لتطويرعدة كاسحات جليد نووية عملاقة، لإطلاقها على ممر الملاحة الشمالي.

ويربط ممر الملاحة الشمالي بين آسيا وأوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي، وأصبح الممر متاحا مع نشاط الكاسحات وذوبان الجليد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق، فإن الرحلة من آسيا إلى أوروبا عبر الممر الشمالي، تستغرق بالمتوسط 23 يوما، أما عبر قناة السويس فنحو 34 يوما.

ووصفت «واشنطن بوست» طريق الملاحة الشمالي «بقناة السويس الروسية»، مشيرة إلى أن روسيا تسعى إلى تحويل الممر إلى منفذ رئيسي للملاحة في العالم.