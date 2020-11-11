جرائم وانتهاكات في إيران خلال أكتوبر

في تقرير موجز عن وضع حقوق الإنسان في إيران لشهر أكتوبر 2020 وبناء على معلومات من نشطاء ووسائل إعلام حكومية ، تم نشر التالي:

01 الإعدام

تم إعدام ما لا يقل عن 19 سجينًا في مختلف السجون الإيرانية بتهم السطو المسلح والقتل والمخدرات.

02 الاعتقالات

قُبض على نحو 322 شخصًا بتهم مختلفة.

03 التعذيب في إيران

سجن تبريز المركزي شمال غرب إيران

التعذيب الجسدي: أجبر الحراس شاهين صولهجو ، وهي سجينة عادية تبلغ من العمر 60 عامًا، على النوم في الفناء ليلًا على الرغم من الطقس البارد والألم الناجم عن إصابتها بمرض الهربس النطاقي.

سجن جوهاردشت بكرج غربي طهران

التعذيب النفسي: لفترة طويلة ، احتجزت السلطات السجين السياسي سهيل عربي في الحبس الانفرادي.

سجن إيفين سيء السمعة بطهران

التعذيب بالحرمان من الإنصاف: في أعقاب تدهور حالتها الصحية، بسبب نزيف حاد في الأمعاء، تم نقل السجين السياسي فاطمة مصنعة إلى الجناح الطبي في السجن وإعادتها إلى زنزانتها بدلاً من نقلها إلى المستشفى.

حُرم الناشط الاجتماعي سعيد إغبالي من الرعاية الطبية على الرغم من تمزق طبلة أذنه اليمنى بنسبة 70 %.

04 القتل التعسفي

استهدفوا حرس الحدود وقوات الأمن الخاصة وعملاء المخابرات وقتلوا حشودا من الحمالين الأكراد والتجار وغيرهم من المواطنين في مختلف المحافظات.

إقليم كردستان :طاردت قوات الأمن الخاصة التاجر الكردي، هيفا وكيلي، وأثناء عملية المطاردة فقد السيطرة على سيارته وانقلبت ومات.

طهران: احتجزت قوات الأمن الخاصة غازفان الماسي، 30 عامًا، وأطلقت النار عليه.

قامت قوات قوات الأمن الخاصة بمطاردة مراهق « 17 عاما» يدعى محمد أمين رئيسي حتى فقد السيطرة على دراجته النارية وتوفي بسبب اصطدامه بجسم صلب على رأسه.

أطلق حرس الحدود وقوات الأمن الخاصة النار على شخصين في منطقة حدود ميرجافيه وقرية جاكيجورعلى التوالي.

ولاية هرمزجان :استهدفت القوات البحرية محمد رستم زاده وإصابته بجروح بالغة. وقد توفي جراء النزيف بسبب تأخر نقله إلى المستشفى.

محافظة كرمانشاه: استهدفت قوات الأمن الخاصة أيضًا سيارة أشكان عزيزي البالغ من العمر 17 عامًا وقتلته.