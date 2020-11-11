OBAMA CARE يقسم الجمهوريين والديمقراطيين

في نزاع آخر بخلاف نتائج الانتخابات يدور حاليا بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث تنظر المحكمة العليا الأمريكية قضية قد تلغي قانون الصحة، الذي تم توقيعه من قبل إدارة أوباما، وسمي باسمه «أوباما كير»، وهي القضية التي قضت المحكمة فيها قبل ثماني سنوات، حيث طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا إلغاء النظام.

وقد يكون من الصعب سن مثل هذه التغييرات، إذا فشل الديمقراطيون في الفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه أغلبية محافظة 6-3، بعد تعيين ترمب للقاضية آمي كوني باريت، وتتوقف السيطرة على القاعة على سباقي إعادة في جورجيا، سيتم تحديدهما في يناير.

تكساس

تم رفع الدعوى التي تتحدى قانون الرعاية الصحية في ولاية تكساس، أكبر ولاية محافظة في أمريكا، وبدعم من ترمب وكبار الجمهوريين. ويطالب المحكمة العليا بإعلان أن تفويض القانون لشراء التأمين الصحي غير دستوري، لأن الكونجرس قد ألغى في السابق عقوبات عدم الامتثال.

التعيينات

بعد أن شغل بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما لمدة ثماني سنوات، تعهد بايدن بالبناء على قانون الرعاية الميسرة التكلفة، بينما دافع عن «خيار عام» من شأنه أن يسمح لمزيد من الناس باختيار التأمين الصحي، الذي ترعاه الحكومة حتى مع استمرار الملايين من الآخرين بتغطيتهم الحالية، التي عادة ما تكون قائمة على صاحب العمل.

من المتوقع أن يقوم الرئيس المنتخب بسرعة، بتعيين رئيس الأركان وبدء النظر في التعيينات الوزارية، على الرغم من أنه من المحتمل ألا يتم الانتهاء من هذه التعيينات لأسابيع.

لكنه واجه عقبات من إدارة الخدمات العامة، المكلفة بالاعتراف رسميًا ببايدن كرئيس منتخب.

وهذا التعيين يسهل التعاون بين الإدارات الصادرة والقادمة.

ولم تبدأ مديرة الوكالة المعينة من قبل ترمب، إميلي مورفي العملية، ولم تقدم أي توجيهات بشأن موعدها.

المقصود بقانون «أوباما كير»:

هو برنامج رعاية صحية شاملة تم تفعيله عام 2010

يستفيد من برنامج أوباما كير

الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الـ 65

ذوو الاحتياجات الخاصة

الناس الفقراء

الموظفون الرسميون في الحكومة والمؤسسات الكبيرة

العمال ذوو الدخل المتدني

الناس ذوو الثروات الطائلة سيدفعون تكاليف العلاج من جيوبهم