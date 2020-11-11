زعيم الجمهوريين يستبعد انقطاعا في انتقال السلطة الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 12:48 صباحًا

استبعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، أن تشهد الولايات المتحدة انقطاعا في انتقال السلطة من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يعارض إعلان فوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ماكونيل، في حديث لصحفيين: “لا أعتقد أننا سنشهد انقطاعا في انتقال السلطة أيا كان من سيستلم الإدارة الجديدة”، وأضاف “أظن أنه يتوجب علينا أن نتوقف عن فرك أيدينا قلقا وألا نتصرف وكأن هذا وضع استثنائي”.

وأكد بأن الأمور ستسير وفقا لما عهدته البلاد، قائلا: “ستمضي هذه الفترة وسيحلف الفائز اليمين في 20 يناير 2021، كما فعلنا كل أربع سنوات منذ عام 1793”.

وكان ترامب قد اعترض على إعلان وسائل أميركية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، وقال إنه سيرفع عددا من الدعاوى القضائية للاعتراض على ما وصفه بـ “تزوير” في الأصوات البريدية.

من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الثلاثاء، إن الجمهوريين لا يملكون حجة قانونية لرفع دعوى قضائية اعتراضا على إعلان وسائل إعلام فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأضاف شومر في حديث لصحفيين “يبدو أن هناك العديد من الجمهوريين يدعمون الرئيس في دعواه القضائية”، وأشار إلى أنه “لا توجد ولاية واحدة لا تحظى بفرق 597 صوتا، هناك العديد من الولايات التي تحظى بفرق بلغ عشرات الآلاف من الأصوات، الجمهوريون لا يملكون أساسا لدعوى قضائية”.

وقال شومر إن الجمهوريين يعيشون “اضطرابا سياسيا، وهذا لن يساعدهم في تأسيس دعوى أو النجاح بها في المحاكم”.