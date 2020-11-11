بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لن يُغير انتقال السلطة "أتطلع للحديث معه"

بايدن: عدم اعتراف ترامب بفوزي لن يغير انتقال السلطة أتطلع للحديث معه

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن إخفاق الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة، واصفا رفض ترامب الاعتراف بفوزه بأنه مصدر إحراج.



وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي في ويلمينجتون أن موقف ترامب لن يغير من واقع فوزه بالانتخابات الرئاسية. لكنه استطرد قائلا "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية".

وأعرب بايدن عن تطلعه إلى التحدث إلى دونالد ترامب.

وفي معرض كلامه ألن الرئيس المنتخب أن أمريكا "عادت" على الساحة الدولية، مبديا "الثقة" بقدرته على استعادة "الاحترام" الدولي لبلاده.

وقال بايدن إنه تحدث هاتفيا إلى ستة من قادة الدول و"أبلغتهم أن أمريكا عادت ولم تعد أمريكا الوحيدة"، لافتا إلى أن ردهم اتسم "بالحماسة (...) وأنا واثق بأننا سننجح في استعادة الاحترام الذي كانت أمريكا تتمتع به سابقا".

وفي السياق أكد الرئيس الأمريكي المنتخب الثلاثاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي".

وخلال اتصالهما الهاتفي الأول، ناقش الرجلان التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 و"خطر التبدل المناخي" إضافة إلى "الأمن والتنمية في إفريقيا"، وفق بيان أصدره فريق الرئيس المنتخب.