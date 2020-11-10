منتخب “الفوتصال” يتصدر لأول مرة ترتيب المنتخبات الإفريقية

أصدر موقع Futsal World Ranking المعترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم داخل القاعة، واحتل المنتخب الوطني الرتبة 23 عالميا والأولى إفريقيا برصيد 1267 نقطة.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، قد تُوج شهر دجنبر الماضي بلقب كأس إفريقيا للامم، عقب فوزه بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعته بالمنتخب المصري بقاعة الحزام بمدينة العيون، في وقت يستعد حاليا للمشاركة في بطول كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا شهر شتنبر القادم.

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