طنجة.. إغلاق ثانوية مولاي يوسف لمدة 14 يوما بعد تسجيل إصابات ب”كورونا” بين الأساتذة

قررت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، بطنجة، إغلاق ثانوية مولاي يوسف التقنية، لمدة 14 يوما بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابة 6 حالات إيجابية بين الأساتذة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فقد تقرر على سبيل الاحتياط اعتماد نمط التعليم عن بعد، كما سيتم إخضاع الطاقم التربوي لإجراء التحاليل المخبرية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه سيتم تعقيم الحجرات الدراسية للمؤسسة، والمرافق الإدارية للمؤسسة.

وكانت مدينة طنجة قد سجلت أمس الإثنين 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.