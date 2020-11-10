بعد تهنئته بايدن.. أردوغان يشكر ترامب على “صداقته الوطيدة”

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب ليشكره على “صداقته الوطيدة”، بعيد تهنئته الفائز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الديموقراطي جو بايدن.

وكتب إردوغان في الرسالة التي نشرتها الرئاسة التركية “أشكركم لرؤيتكم الصادقة والحازمة التي سمحت بتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة” و”لصداقتكم الوطيدة”.

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، غير أن الرئيس الحالي دونالد ترامب، رفض نتائج الانتخابات، معتبرا إياها “انتخابات مسروقة”.

واليوم الثلاثاء، عبر الرئيس ترامب عن تمسكه بقناعته بالفوز بالإنتخابات، حيث كتب أنه “حقق تقدما كبير”، واعدا أنصاره بانتصار قريب.

وأضاف ترامب، في تغريدة، “نحقق تقدما كبيرا.. ستظهر النتائج الأسبوع المقبل.. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”.