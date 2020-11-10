أمن طنجة المتوسطي تضبط 450 كلغ من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب

أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة لتهريب شحنة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي 450 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن شاحنة للنقل الدولي من طرف عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية مراقبة الشاحنة، التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية تجارية متوجهة نحو إسبانيا، والتي كان يفترض أنها تحمل منتوجات فلاحية، أسفرت عن ضبط شحنة المخدرات مخبأة داخل تجاويف معدة خصيصا بهيكل المقطورة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها المغربي الجنسية والبالغ من العمر 29 سنة.
وأضاف البلاغ أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة، أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
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