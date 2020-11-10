الدكاترة المعطلون يحتجون: وجدنا أنفسنا في الشارع بعد أن أفنينا سنوات شبابنا في البحث العلمي – فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف

احتج عدد من الدكاترة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في العاصمة الرباط، ضد ما أسموه “اقصاءهم من الوظيفة العمومية”، مطالبين الوزارة بإدماجهم في الجامعات.

وقال عبد العالي حمامو، عضو ي الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، في تصريحه لـ”اليوم24″، إن الوقفة الاحتجاجية المذكورة تأتي احتجاجا ضد سياسة الحكومة، وكذلك الوزارة الوصية، التي تقصيهم من الوظيفة العمومية، مبرزا أن الدكاترة أفنوا حياتهم، داخل الجامعات، والبحث العلمي، لكن من دون الاعتراف بمجهوداتهم.

وأضاف المتحدث نفسه أن جميع المناصب، التي يتم الإعلان عنها من نصيب الموظفين، وهذا يتضارب مع القوانين، والدستور، مشيرا إلى أن الدكتور يجد نفسه في الشارع بعد سنوات من الدراسة، والاشتغال في البحث العلمي داخل الحرم الجامعي.

وبدورها، ناشدت كوثر الجليلة، عضوة في الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، الحكومة بادماج الدكاترة في الجامعات وفي الوظيفة العمومية، مبرزة أن ذلك من حقوقهم المشروعة.