إسبانيا “تقتني” 170 سيارة رباعية الدفع للمغرب بقيمة 7 مليارات لمحاربة الهجرة السرية

قررت الحكومة الإسبانية تخصيص مبلغ 7 ملايين يورو لاقتناء سيارات الدفع الرباعي لاستخدامها في المغرب بهدف محاربة الهجرة غير النظامية.

وكشف موقع قناة سبتة، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إسبانيا تعتزم شراء مركبات للطرق الوعرة لتخصيصها للمغرب بغية محاربة الهجرة غير النظامية، مبرزة في السياق ذاته أن قيمة العملية تناهز 7،150،000 يورو.

وشدد المصدر ذاته علی أن 130 مركبة المنتظر تخصيصها للمغرب تندرج في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب، مبرزا في السياق ذاته أن التوجه يشمل، كذلك، تقديم خدمة التدريب على صيانة المركبات.