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شكرا لقرائتكم خبر عن السياسي الإخواني أسامة النجيفي يساهم في تدمير العراق (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
كشف فيديوجراف بأن السياسي الإخواني أسامة النجيفي يساهم في تدمير العراق، كما أن النجيفي ذو الخلفيات الإخوانية لها دور في زعزعة الاستقرار ببغذاد.
وأوضح الفيديوجراف بأن النجيفي يتعاون مع تركيا وإيران لنشر الفوضى في ربوع العراق حيث وضع يده بيد تركيا وحلفائها لتمويل التنظيمات المتطرفة و سمح لتركيا باستمرار الإعتداءات على حدود بلاده.
حيث عمل على تطويق غضب الحكومة إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة و يعمل على تنفيذ المخطط الخارجي لتقسيم العراق بنشر الفتنة الطائفية و يحاول إهداء محافظة نينوى كهدية لتركيا وبالتالي تمزيق العراق.
كما أن الهدف من تدمير العراق الاستفادة من أموال تركيا وأردوغان فالنجيفي يرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية، كما أن النخبة السياسية العراقية لا تقبل هذه السياسات.. فهل يستمر في تدميره للبلاد؟
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