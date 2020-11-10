شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير للجدل.. بومبيو يعد بولاية ثانية لـ«ترامب» و«بايدن» يعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في تصريح مثير للجدل، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الثلاثاء بعملية “انتقالية سلسة” في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي “سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب”. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية، لكنه عاد وقال إنه الانتقال السلس للسلطة سيحدث “بغض النظر عن الفائز”.

وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، نتيجة عدم اعتراف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع “تويتر”، الثلاثاء: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

بايدن يعلق

في سياق متصل قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن عملية نقل السلطة بدأت، مشيرا إلى أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا، موجها دعوة إليه من أجل الحديث.

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير، إن “عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به”، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت “وهي تجري على قدم وساق”.

وذكر أن تعاطي “زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان.. تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا”.

وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول “سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم”، مضيفا “سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير”.