شكرا لقرائتكم خبر عن 51.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز 2ر51 مليون حالة ، مساء أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 51 مليونا و248 الفا و 481 حالة.

كما تسبب الفيروس حتى الآن في وفاة مليون و 268 ألفا و 452 شخصا.