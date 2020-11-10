شكرا لقرائتكم خبر عن «كأن ترامب أعيد انتخابه».. «بومبيو» يفجر مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الخارجية، التي تتولى ملف العلاقات الأمريكية مع العالم، تعمل كأن الرئيس دونالد ترامب أعيد انتخابه، رغم إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ردا على سؤال بشأن موعد البدء في انتقال شؤون وزارة الخارجية إلى إدارة بايدن، قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب في الولاية الثانية".

وأضاف بومبيو أن العالم: "يجب أن يتحلى بكل الثقة" في العملية الانتقالية لوزارة الخارجية.

ويأتي بيان بومبيو بعد إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية يوم السبت الماضي عبر جميع محطات البث الأمريكية الكبرى. واعترفت الكثير من دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وحتى إسرائيل المتحالفة مع ترامب، ببايدن كرئيس منتخب.

وخالف ترامب وإدارته العملية الانتقالية المعتادة، والتي بموجبها يبدأ الرئيس الخاسر في تنسيق انتقاله من البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من إعلان القنوات الرسمية نتيجة الانتخابات.