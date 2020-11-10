شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع مستوى الجوع بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وحث برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة في تقرير صادر بعنوان "سكان معرضون للخطر: تداعيات كوفيد-19 على الجوع والهجرة والنزوح"، المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للاحتياجات الإنسانية الفورية والمتصاعدة، بالإضافة إلى معالجة تداعيات الجائحة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكدت المنظمتان أن التدابير والقيود الموضوعة لاحتواء انتشار المرض أدت إلى تقييد حركة البشر وفرص العمل وكسب الدخل، مما أدى إلى إجهاد قدرة المهاجرين والنازحين على تحمّل تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع مستوى الجوع بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.