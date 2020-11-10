انتخابات نيابية أردنية وسط إجراءات صحية مشددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

انطلقت الانتخابات النيابية الأردنية لمجلس النواب التاسع عشر، حيث أدلى 350 ألف مقترع ومقترعة بأصواتهم بعد 4 ساعات من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ23.

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات إلى أن مراكز الاقتراع والفرز كافة بدأت في تمام الساعة السابعة صباحا باستقبال المقترعين في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

انطلاق الانتخابات النيابية بالأردن.. كورونا سيد الموقف



ودُعي لهذه الانتخابات، 4 ملايين و640 ألف ناخب، من أصل 10ملايين عدد سكان المملكة، لاختيار 130 عضوا لمجلس النواب من بين 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة، يتنافسون في هذا السباق الذي خصص للمرأة 15 مقعدا.

في الأثناء، لوحظ انتشار مكثف لعناصر الأمن في عموم البلاد، لتسهيل العملية الانتخابية التي تجري في 1880 مركز اقتراع، وسط ضوابط صحية موضوعة لمواجهة فيروس كورونا.

كيف يصوت المصابون بكورونا في انتخابات الأردن؟

الانتخابات النيابية التي تقام في الأردن مرة واحدة كل أربع سنوات، تجري على أساس التمثيل النسبي ضمن قائمة مفتوحة لـ23 دائرة انتخابية تراوح بين 3 و9 مقاعد.

