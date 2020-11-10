السودان "يدعم" إثيوبيا في مجابهة ظروفها الراهنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السودان، الثلاثاء، دعمه ووقوفه إلى جانب إثيوبيا في مجابهة الظروف الراهنة التي تمر بها، في إشارة إلى المواجهات بإقليم تجراي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بشكل منفصل، مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي ومستشار الأمن القومي قدو أندار كاجو، الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية حاملا رسالة للقيادة السودانية.

وأوضح المبعوث أنه نقل تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

كما نقل المبعوث الإثيوبي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شكر وتقدير حكومة وشعب إثيوبيا لزيارة رئيس مجلس السيادة لأديس أبابا مؤخرا.





وأكد كاجو أهمية تعزيز وترقية العلاقات السودانية الإثيوبية ودفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

وقدم مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء مع البرهان، شرحا للأوضاع الداخلية في إقليم تجراي، مؤكدا قدرة الحكومة الإثيوبية على معالجة الأوضاع في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق نقل المبعوث إلى حمدوك، رسالة من نظيرهِ الإثيوبي، بشأن التطورات في بلاده وخاصةً إقليم تجراي، كما أعرب عن ثقته في مقدرة الأشقاء الإثيوبيين على تجاوز الأزمة الحاليّة.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت الأربعاء الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، بإقليم تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم للجبهة الشعبية لتحرير تجراي على معسكر للدفاع الوطني ومحاولتها احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا "، بإقليم أمهرة.

واعتبر قرار الحكومة الإثيوبية بالتدخل العسكري في إقليم تجراي، يمثل انتقالا من حالة الخلاف السياسي بين أديس أبابا وتجراي التي امتدت لأكثر من عامين إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

ويعود الخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تجراي إلى بداية تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان 2018، حيث رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.

وإثر ذلك ارتفعت وتيرة الخلاف عندما أقدمت تحرير تجراي، على إجراء انتخابات بشكل منفرد، رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا .