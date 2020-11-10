إصابة عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي "النهضة" بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة النهضة الإخوانية في تونس، الثلاثاء، إصابة عبد الفتاح مورو أحد مؤسسيها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر نور الدين البحيري رئيس كتلة الإخوان بالبرلمان التونسي على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تفيد أن مورو تعرض لعدوى فيروس كورونا.



ومورو يعتبر الشخصية الثانية في تاريخ حركة النهضة الإخوانية منذ عام 1981، وترشح للانتخابات الرئاسية 2019، وسرعان ما انسحب من الدور الأول لصالح المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي .

وعبد الفتاح مورو هو من مواليد 1949، أعلن اعتزاله السياسة بعد الانتخابات الرئاسية، وعرفت علاقة مورو بحركة النهضة في الفترة الأخيرة تصدعا.

كما تقلد خطة النائب الأول لرئاسة البرلمان التونسية من عام 2015 حتى عام 2019، قبل أن يستقيل من حركة النهضة ويعلن نهائيًا إيقاف مسيرته السياسية في مطلع العام الجاري.

وتعرف تونس انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا، بلغ فيها عدد الوفيات 1100 حالة، وتسجيل أكثر من 50 ألف إصابة، حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة التونسية.

كما اطلقت وزارة الصحة تحذيرات من عجز المستشفيات عن استيعاب الأعداد الهائلة للمرضى والمحتاجين للعناية، وسط ارتفاع الإصابات الذي تسجل فيه تونس يوميا أكثر من ألف إصابة و30 حالة وفاة.