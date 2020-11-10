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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسامة النجيفي.. يد إخوانية تدمر العراق (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديوجراف بأن السياسي الإخواني أسامة النجيفي يساهم في تدمير العراق، كما أن النجيفي ذو الخلفيات الإخوانية لها دور في زعزعة الاستقرار ببغذاد.
وأوضح الفيديوجراف بأن النجيفي يتعاون مع تركيا وإيران لنشر الفوضى في ربوع العراق حيث وضع يده بيد تركيا وحلفائها لتمويل التنظيمات المتطرفة و سمح لتركيا باستمرار الإعتداءات على حدود بلاده.
حيث عمل على تطويق غضب الحكومة إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة و يعمل على تنفيذ المخطط الخارجي لتقسيم العراق بنشر الفتنة الطائفية و يحاول إهداء محافظة نينوى كهدية لتركيا وبالتالي تمزيق العراق.
كما أن الهدف من تدمير العراق الاستفادة من أموال تركيا وأردوغان فالنجيفي يرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية، كما أن النخبة السياسية العراقية لا تقبل هذه السياسات.. فهل يستمر في تدميره للبلاد؟
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