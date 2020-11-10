شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تحدد 13 نوفمبر موعدا نهائيا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف المجلس الدستوري بالجزائر اليوم الثلاثاء عن الموعد النهائي لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، والذي "يتم في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامه لآخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

وحسب بيان المجلس فإن "آخر محضر كان قد وصل إليه يوم 3 نوفمبر، دون أن يعطي تاريخا محدّدا للإعلان عن النتائج النهائية، علما أن مرور الأجل المنصوص عليه (10 أيام) سيكون يوم 13 من الشهر الجاري".

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