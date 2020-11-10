شكرا لقرائتكم خبر حملتان سعوديتان لمواجهة حمى الضنك وسرطان الثدي بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملتين لمكافحة حمى الضنك وسرطان الثدي في العاصمة اليمنية الموقتة عدن.

وتستهدف حملة للوقاية من حمى الضنك طلاب وطالبات المدارس بمحافظة عدن في إطار مشروع الاستجابة الطارئة، وتهدف إلى توعية المجتمع بكيفية القضاء على بؤر نواقل المرض، وبث الرسائل التوعوية الصحية للمواطنين في الأحياء السكنية والمدارس، إضافة إلى إلقاء المحاضرات وتوزيع إعلانات وملصقات توضح كيفية الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.

في المقابل، تستهدف حملة سرطان الثدي التوعوية طالبات المدارس والكوادر التعليمية النسائية في محافظة عدن، ضمن مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي بمشاركة عدد من الأطباء وأخصائي التوعية بمخاطر سرطان الثدي، وبيان أهمية الفحص المبكر وتشجيع النساء على ذلك، مع تدريبهن على الفحص الذاتي، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات عن المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة أمس مشروع (تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والكوادر التعليمية للمدارس في محافظة عدن) بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.