شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تعلن الحداد 3 أيام في وداع عريقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي وافته المنية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن الرئيس عباس تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حدادا على رحيل عريقات.

ونعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الحزن وعميق الأسى عريقات، ووصفته في بيان صحفي بـ»المناضل الذي لا يتزعزع»، وأشارت إلى سعيه دون كلل إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني رغم جميع العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مدار عقود.

وأعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن عريقات»65 عاما» توفي خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه، وأعلن مركز هداسا الطبي في إسرائيل، حيث كان يعالج عريقات، وفاته صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عبر موقعها الالكتروني.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي إصابة عريقات بفيروس كورونا وتم نقله بعد أيام للعلاج في المستشفى الإسرائيلي بعد تدهور حالته.

وعاني عريقات من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، عام 2017 ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أن لديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا.