إغلاق كامل في لبنان 15 يوما

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وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع «اتخذنا قرار الإغلاق التام اعتبارا من السبت المقبل، وحتى يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أمس الإغلاق التام يمتد لمدة 15 يوما اعتبارا من السبت المقبل.وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع «اتخذنا قرار الإغلاق التام اعتبارا من السبت المقبل، وحتى يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي».

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