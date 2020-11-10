شكرا لقرائتكم خبر سوريا ترفض حضور تركيا مؤتمر اللاجئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن بلاده وجهت دعوات لكل دول العالم للمشاركة في المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين الذي يعقد يومي 12-11 من شهر نوفمبر الحالي.

وقال في حوار مع التلفزيون السوري «وجهنا دعوات لكل دول العالم للمشاركة في المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين باستثناء تركيا، لأنه لا يمكن أن نأمل أي أمر إيجابي من نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وسوف تكون روسيا مشاركة إضافة إلى إيران ولبنان والإمارات وسلطنة عمان وباكستان، ونحن راضون بحجم المشاركة، وهي دول مهمة جدا على الساحة الدولية».

وكشف معاون وزير الخارجية السوري أن «عددا من الدول صارحتنا بحجم الضغوط التي تعرضت إليها لعدم المشاركة في هذا المؤتمر، والدولة السورية ستبذل كل الجهود لعودة المهجرين، ويجب رفع العقوبات أحادية الجانب لتهيئة الأجواء لعودة المهجرين وإعادة الإعمار». وقبل ساعات من المؤتمر، لم يعلن عن الدول التي ثبتت مشاركتها في المؤتمر عدا إعلان الحكومة اللبنانية بأن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرقية سوف يمثلها في المؤتمر . وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن أكثر من نصف سكان سوريا غادروا منازلهم بسبب الحرب، نصفهم نزح من مدنهم وقراهم، وآخرون توجهوا خارج الحدود.