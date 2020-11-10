شكرا لقرائتكم خبر رئيس فايزر: لا علاقة للقاح كورونا بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية ألبرت بورلا «إن الإعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا لا علاقة له بموعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية».

وقال بورلا في مقابلة مع شبكة (سي. إن. إن) الإخبارية الأمريكية «العلم أحضره لنا في هذا الوقت تحديدا، والانتخابات بالنسبة لنا هي جدول زمني مصطنع»، مضيفا «كنت أتوقع أن يحدث هذا الإعلان قبل نهاية أكتوبر، وفي النهاية حدث ذلك بعد أسبوع».

وأضاف «نعتقد أننا في وضع جيد ليكون لدينا ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام عالميا، وأعتقد أننا في وضع جيد ليكون لدينا 1.3 مليار جرعة عالميا مجددا في العام المقبل».