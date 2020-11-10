رئيس فايزر: لا علاقة للقاح كورونا بالانتخابات

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وقال بورلا في مقابلة مع شبكة (سي. إن. إن) الإخبارية الأمريكية «العلم أحضره لنا في هذا الوقت تحديدا، والانتخابات بالنسبة لنا هي جدول زمني مصطنع»، مضيفا «كنت أتوقع أن يحدث هذا الإعلان قبل نهاية أكتوبر، وفي النهاية حدث ذلك بعد أسبوع».وأضاف «نعتقد أننا في وضع جيد ليكون لدينا ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام عالميا، وأعتقد أننا في وضع جيد ليكون لدينا 1.3 مليار جرعة عالميا مجددا في العام المقبل».
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