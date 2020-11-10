ضبط حوالى طن من الكوكايين الصافي في إيطاليا

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روما: ضبطت الشرطة الإيطالية في ميناء جويا تاورو في منطقة كالابريا جنوب البلاد الخميس 932 كيلوغراما من الكوكايين الصافي كانت مخبأة داخل حاوية بلح بحر مجلّد آتية من تشيلي.

وأفادت الشرطة في بيان بأن قيمة الكميات المضبوطة تقرب من 186 مليون يورو في السوق السوداء، مشيرة إلى أن المخدّرات قُطّعت مرات عدة قبل تهريبها إلى إيطاليا.

وكانت الشحنة مخبأة داخل حاوية من بلح البحر المجلّد من تشيلي، ووضعها المهرّبون في 800 مظروف موزعة على 37 كيسا، وفق المصدر عينه.

ويخضع ميناء جويا تاورو في كالابريا مهد مافيا "ندرانغيتا"، لمراقبة خاصة منذ سنوات من السلطات الجمركية وقوات الأمن الإيطالية لأنه يشكّل أحد المنافذ الرئيسية لإدخال المخدرات إلى إيطاليا.

وأشار بيان الشرطة إلى أن عملية الضبط الخميس حصلت بعد "تحليل للأخطار" على أكثر من 2200 حاوية متأتية من القارة الأميركية، مع استخدام ماسحات ضوئية خاصة.